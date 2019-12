© foto di Federico De Luca

Intervisatato da Tuttosport il patron del Carpi Stefano Bonacini ha parlato del campionato di Serie C descrivendolo come un girone infernale: “Questa categoria è un girone dell'Inferno. Non c'è sostentamento se non attraverso l'utilizzo dei giovani, la mutualità è bassa e non a caso dal 2000 ad oggi sono fallite 100 società di C. - continua Bonacini – Rispetto ad altri concorrenti abbiamo una rosa diversa, sia al punto quantitativo sia qualitativo, che sta dando grandi risultati. La squadra è unita con un allenatore capace e stiamo lì a guardare anche perché i campionati si vincono a marzo-aprile”.