Carpi, Bonacini: "Mai avanzato pretese nei confronti di Ghirelli, io avrei continuato a giocare"

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno ha parlato delle polemiche degli ultimi giorni per la promozione della sua squadra: “Reggiana e Carpi dimenticano che i risultati sono stati omologati. Sarebbe la prima volta nella storia del calcio che vengano ritrattati. Senza dimenticare di un aspetto di cui parlano pochi: se annulli i risultati di alcune partite regolarmente svolte, come fai con i bookmakers? I contenziosi con loro sarebbero non quantificabili. Non è stato il Carpi a decidere di giocare 26 partite, il conto è venuto fuori così. Non ho mai avanzato pretese nei confronti di Ghirelli, avevo anche dichiarato di voler continuare a giocare. Non solo per i playoff però, bensì concludendo la stagione”.