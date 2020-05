Carpi, Bonacini: "Mai chiesto piaceri a Lotito, non è mai stato tenero con noi"

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha voluto spazzare via illazioni gratuite dalle colonne del Corriere dello Sport. Qualcuno infatti avrebbe sostenuto che i biancorossi - premiati come quarta promossa dall'ultima proposta emersa dall'assemblea di Lega Pro - avrebbero ricevuto l'aiuto di Claudio Lotito: "Personalmente non ho mai chiesto un piacere a Lotito e lui mai ne ha chiesto alcuno a me, anzi, quando ha parlato di noi non è mai stato troppo tenero (il riferimento è ad alcune dichiarazioni degli anni della Serie A, ndr), ma poi perché deve essere promossa una squadra in base al nome o al pubblico? In Italia bisogna sempre trovare qualcosa per sminuire un risultato o criticare un verdetto".