Carpi, Bonacini: "Media punti unico dato oggettivo per determinare la quarta promossa"

Ospite di TvQui il patron del Carpi Stefano Bonacini è tornato a parlare della querelle sulla quarta promozione in Serie B dalla Serie C: "Noi siamo tranquilli, i sessanta presidenti hanno espresso un giudizio. Chiaramente aspettiamo le decisioni del Consiglio Federale. Per me la media punti è l'unico dato oggettivo, c'è una disparità di partite tra un girone e l'altro e quindi si è fatto questo ragionamento. In Assemblea c'erano tre soluzioni: merito sportivo, annullamento quarta promozione e merito sportivo. Noi fortunatamente siamo avvantaggiati. Era stato spiegato in una slide molto bene, tutte le sessanta società sapevano che il Carpi era favorito con il merito sportivo. Oggi mi ha chiamato Galliani e mi ha fatto molto piacere, il Monza ha votato per il merito sportivo riguardo la quarta promozione".