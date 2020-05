Carpi, Bonacini: "Non mi sento già in B, ma sono sereno. Aspetto il Consiglio Federale"

Torna a parlare il numero uno del Carpi Stefano Bonacini. Al centro dell’attenzione, ovviamente la querelle sulla quarta promozione in Serie B e le polemiche che ne sono seguite. Ecco quanto dichiarato attraverso i canali social di GianlucaDiMarzio.com: "Penso che il presidente Ghirelli abbia lavorato bene, ha presentato tre soluzioni molto chiare con delle slide, tutta l’Assemblea si è svolta nella maniera più serena possibile. Prima della votazione, il presidente del Catanzaro ha dichiarato che il Carpi aveva la più alta media punti. Non vedo il motivo per il quale qualche presidente ha detto di non aver avuto la capacità di parlare. Secondo me la Reggiana non ha votato la promozione delle tre dirette, io ho tenuto soltanto il conto di chi ha votato per il merito sportivo. Battaglie legali? Ognuno può fare quello che vuole, oggi è premiato il Carpi per il merito sportivo. Essendo un’assemblea ordinaria basta la maggioranza relativa, con sette voti in più è passato il merito sportivo. Non mi sento ancora in B, vado avanti per la mia strada e aspetto il Consiglio Federale. Sono sereno. Lotito? Lo reputo un uomo intelligente, sa dove deve mettere il dito ma è uno dei pochi con Galliani che conosce molto bene il mondo del calcio”.