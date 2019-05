© foto di Federico De Luca

Settimana decisiva in casa Carpi per il passaggio di proprietà. Il patron Stefano Bonacini rientrerà infatti domani in Italia e proverà a stringere i tempi per la cessione del club biancorosso con la deadline che potrebbe essere fissata per il 10 giugno. Oltre quella data la società dovrà iniziare ad allestire la squadra per la prossima stagione e lavorare all’iscrizione in Serie C. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino lo scenario più probabile porta alla conferma di Stefano Stefanelli come dg e alla nomina di Giancarlo Riolfo come tecnico con Bonacini e Caliumi che garantirebbero la sopravvivenza di l club in attesa del compratore.

Sullo sfondo restano sempre i nomi di Lazzaretti e Setti oltre a due imprenditori non meglio precisati che avrebbero avuto un primo contatto con Bonacini che potrebbe avere un seguito già nel fine settimana.