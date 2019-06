Carpi, Bonacini: “Se continua così potrei restare"

© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini nonostante il disimpegno annunciato potrebbe ancora restare alla guida del club emiliano. Ai microfoni di Trc: “Le uniche quote di maggioranza in mio possesso sono quelle del Carpi, ma se continua così potrei anche rimanere io. Di certo non entrerò in altri club con quote minoritarie”. Al momento non ci sono novità rilevanti sulla cessione dei biancorossi con i tre gruppi interessati che sembrano essersi fatti da parte. Se non ci saranno novità entro il 20 giugno Bonacini andrà avanti.