Carpi, Bonacini: "Sorteggio per le squadre di C? Se fosse così saremmo su Scherzi a parte"

La proposta del Direttivo di Lega Pro riguardante le promozioni delle prime in classifica dei tre gironi più una quarta decisa tramite sorteggio, ha provocato la reazione dei protagonisti della terza serie. Tra di loro anche Stefano Bonacini, patron del Carpi, che ai microfoni de Il Resto del Carlino ha detto: "Io non ho alcun documento in mano e quindi posso commentare solo le indiscrezioni che mi vengono riferite. Ma se fosse così direi che saremmo su 'Scherzi a parte', perché sentire parlare di sorteggio per decidere un campionato non mi pare possibile".