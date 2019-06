Carpi, Bonacini tratta la cessione con Nicastro e Felleca

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arrivano importanti sviluppi sulla trattativa che potrebbe portare al passaggio di proprietà del Carpi dalle mani del patron Stefano Bonacini a quelle degli ormai ex proprietari del Como Massimo Nicastro e Roberto Felleca, i due imprenditori che si sono mossi anche per acquistare il Rieti. Come evidenzia la Gazzetta di Modena c'è già stato un primo contatto tra le parti e altri incontro ci saranno nelle prossime ore per provare a concludere l'operazione.