Carpi, Bonacini: "Vogliamo portare a termine la stagione. Le promozioni? Si meritano sul campo"

Stefano Bonacini, numero uno del Carpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Giovedì cercheremo di far valere i nostri diritti. Noi siamo sempre rimasti neutrali con una propensione a giocare qualora ce ne fosse stata la possibilità. Il Carpi vuole portare a termine il campionato e l’ho detto chiaramente anche nell’ultima assemblea. La quarta promozione? Io non ho mai fatto richieste a Ghirelli anche se noi siamo la miglior quarta come media punti. Io credo che le promozioni debbano essere meritate sul campo. La questione del sorteggio mi ha lasciato stupito e amareggiato. Noi cercheremo di far valere i nostri diritti e ne discuteremo giovedì in assemblea. Riforma dei campionati? Siamo arrivati al dunque anche se è da quando sono entrato nel calcio che sento parlare di riforma. Se non si fa questo tipo di passe tutto quello che stiamo facendo adesso sarà solo un palliativo. Serve una riforma con criterio e intelligenza. La ripartenza dei campionati? I costi dei protocolli sanitari sono assolutamente eccessivi rispetto a quelli che sono gli introiti di un club di terza serie”.