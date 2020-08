Carpi, Caliumi: "Riapertura stadi piccola boccata d'ossigeno per le casse della società"

Dopo l'ordinanza emanata venerdì con cui la Regione Emilia Romagna riapre gli impianti sportivi al pubblico, Claudio Caliumi, presidente del Carpi, ai microfoni de Il Resto del Carlino ha detto: "E' un'ottima notizia per tutto lo sport e il calcio italiano. Con mille spettatori che possono entrare, potremmo anche riuscire ad accontentare quasi tutti i nostri abbonati. Penso che sia un primo passo importante e una piccola boccata d'ossigeno anche per le casse della società. Il vero problema sono i protocolli: se devi utilizzare quelli dei playoff e fare tamponi ogni settimana diventa prima di tutto un costo insostenibile per le società. Qualcosa dovranno cambiare altrimenti in Lega Pro nessuno potrà fare attività"