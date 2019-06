Carpi, cessione entro il 20. Altrimenti nuovo progetto con Bonacini

Se ci sarà una nuova proprietà per il Carpi questa dovrà arrivare entro il 20 giugno. E' questa la deadline che Stefano Bonacini, patron del club emiliano, ha messo ai soggetti interessati alla società secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta di Modena. Qualora non si dovesse concretizzare la cessione del pacchetto di maggioranza del Carpi entro quella data, sarà lo stesso Bonacini a rilanciare con un nuovo progetto per la prossima stagione di Serie C.