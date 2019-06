Carpi, completata l'iscrizione alla Serie C. E Bonacini può restare

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi ha già presentato, con largo anticipo (la scadenza è fissata per il 24 giugno) la documentazione necessaria all'iscrizione alla prossima Serie C. Lo riferisce la Gazzetta di Modena spiegando che, con solamente una cordata di imprenditori lombardi sullo sfondo, la soluzione più probabile sia che a guidare il club resti Stefano Bonacini affiancato dai soliti Caliumu e Marani. La mossa dell'iscrizione andrebbe così letta in questo senso.