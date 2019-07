Carpi, Concas saluta: "Me ne vado dopo 8 anni. Sempre riconoscente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista Fabio Concas si appresta a lasciare il Carpi a distanza di 8 anni dal momento in cui vestì per la prima volta la maglia della squadra bianco-rossa. Il 32enne, in procinto di accasarsi al Gozzano, ha voluto salutare i suoi tifosi tramite i suoi profili social, svelando di fatto lo stato avanzato della trattativa:

"Trovare le parole sarà difficile…. Siamo arrivati al momento dei saluti, sono passati 8 anni dal primo giorno in cui arrivai ed è stato un percorso indescrivibile, 8 anni di gioie, dolori, pianti, abbracci, sorrisi. Ho trovato gente fantastica compagni di squadra che sono diventati come fratelli fondamentali nella mia vita, una città che mi ha sempre coccolato a volte (criticato) ma questo il calcio. Io vi sarò sempre riconoscente per tutto quello che avete fatto per me, Carpi sarà sempre la mia seconda casa. La dirigenza mi ha fatto tornare a giocare a calcio dopo quello che avevo passato e posso dirgli un semplice grazie per tutto ciò che avete fatto e non lo dimenticherò mai, adesso mi aspetta una nuova avventura, ma sicuramente voi rimarrete tatuati nel mio cuore! Vi voglio bene, un abbraccio immenso. Forza Carpi!".