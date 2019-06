Carpi, congelata la cessione. Si attende la Covisoc

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Carpi sarebbe stata congelata la cessione del club in attesa di capire cosa succederà in Serie B. Come riporta la Gazzetta di Modena “ ogni decisione è rimandata, almeno al 3-4 luglio, giorni in cui la Covisoc si esprimerà su eventuali squadre a rischio. Tra queste, sono emerse anche Trapani e Chievo, le quali hanno presentato richieste d’iscrizioni alquanto problematiche. Il Padova sta già pensando di presentare domanda di ripescaggio, cosa che potrebbe fare anche il Carpi”.