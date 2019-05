Carpi, dopo i no di Lazzaretti e Marchi spunta un fondo d’investimento

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Continuano le manovre in casa Carpi per la cessione del club dopo l’annunciato disimpegno del patron Stefano Bonacini. Dopo i no arrivati da Claudio Lazzaretti e Marco Marchi, chiamati in causa direttamente dallo stesso proprietario del club, non sono arrivate offerte da imprenditori legati al territorio e ora, come riporta la Gazzetta di Modena, sarebbe spuntato un fondo d’investimento. Una trattativa quest’ultima che sarebbe ben avviata e che potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana.