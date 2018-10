Carpi, Fantacci e Piu verso il ritorno all'Empoli

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il Carpi sta iniziando a valutare la rosa in vista del mercato di gennaio in cui andrà alla caccia di rinforzi pesanti per provare a salvarsi. In uscita ci sono Alessandro Piu e Tommaso Fantacci, entrambi di proprietà dell'Empoli, che potrebbero tornare in Toscana per agevolare il ritorno in Emilia di Lorenzo Lollo che finora non ha giocato neanche un minuto con gli azzurri in Serie A. Per la difesa invece si guarda in casa Sassuolo con un sondaggio già effettuato per il terzino Leonardo Sernicola.