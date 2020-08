Carpi, finita l'era Bonacini. Adesso è attesa per l'ufficializzazione del nuovo organigramma

Stefano Bonacini ha lasciato il Carpi, e adesso in casa biancorossa è attesa per l'ufficializzazione del nuovo organigramma del club che è passato in mano all'ex vice sindaco della cittadina emiliana Simone Morelli, a capo di una cordata veneto-carpigiana capitanata da CereaBanca 1897.

Come noto, il nuovo Dg sarà il presidente di Adicosp Alfonso Morrone, mentre la panchina sarà affidata al vulcanico Sandro Pochesci; per il ruolo di Ds, invece, è in pole il profilo di Mauro Gibellini.