Carpi, i convocati per il raduno

Questa mattina il Carpi si è radunato presso lo stadio Cabassi, per poi partire subito dopo alla volta di Montefiorino dove i giocatori lavoreranno sino a domenica 21, quando è previsto lo spostamento a Frontone in provincia di Pesaro ed Urbino.

L'organico affidato a Giancarlo Rolfio è destinato ad un'autentica rivoluzione. Sono già andati via i portieri Colombi e Piscitelli, il terzino Pachonik, il centrocampista Marsura e lo stesso Pasciuti, al termine di una galoppata durata dieci anni, ha appena dato l'addio destinazione Carrarese. Nessuno degli elementi in prestito è stato trattenuto e diversi altri calciatori sono in predicato di andare via nelle prossime settimane. La società rimane in vendita, la rosa va praticamente ricostruita: il futuro del Carpi è ancora tutto in divenire.

Questo l'elenco dei convocati e la loro eventuale provenienza:

PORTIERI

Lombardi Giovanni (1998, fp Tuttocuoio)

Mascolo Nicola (2002, giovanili)

Rossini Andrea (1990, in prova)

DIFENSORI

Ligi Alessandro (1989, fp Spezia)

Pezzi Enrico (1989)

Poli Fabrizio (1989)

Sarzi Puttini Daniele (1996, fp Fermana)

Soragna Mattia (2000, fp Chievo)

Varoli Fabio (1999, fp Fiorenzuola)

CENTROCAMPISTI

Concas Fabio (1986)

Fofanà Lamin (1998, fp Fermana)

Hraiech Saber (1995, fp Imolese)

Jelenic Enej (1992)

Manè Bechir (1997, fp Gozzano)

Maroni Alberto (2000, giovanili)

Maurizi Samuele (1995, fp Fermana)

Petrucci Andrea (1991, fp Vis Pesaro)

Piscitella Giammario (1993)

Sabbione Alessio (1991)

Saric Dario (1997)

Venturi Michael (1999, fp Gozzano)

ATTACCANTI

Arrighini Andrea (1990)

Carletti Cristian (1996, fp Gozzano)

Rolfini Alex (1996, fp Gozzano)

Romairone Alessandro (1999)

Saporetti Mattia (2000, fp Napoli)

Van der Heijden Dennis (1997, fp Fermana)

Vano Michele (1991).