Carpi, in serata incontro Bonacini-Felleca per la cessione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino in serata ci sarà un incontro fra Stefano Bonacini e Roberto Felleca per la cessione del Carpi. Quella legata all’ex proprietario del Como non è l’unica cordata che sta trattando l’acquisto del club. Ce ne sarebbe infatti un’altra che però al momento resta top secret.