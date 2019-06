Carpi, in serata incontro Bonacini-Felleca per la cessione del club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si potrebbe definire nella serata di oggi un passaggio importante per la cessione del Carpi da parte di Stefano Bonacini. Come riporta Il Resto del Carlino, infatti, per la serata di oggi è stato fissato un incontro fra il patron attuale degli emiliani di Roberto Felleca, rappresentante di uno dei due gruppi interessati a rilevare il pacchetto azionare del club.