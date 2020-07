Carpi, Jelenic: "Ai play-off ci giocheremo le nostre carte, concentrati sulla prima finale di giovedì"

Enej Jelenic, uno degli uomini di punta del Carpi, in conferenza stampa ha analizzato i playoff di Lega Pro: “Stiamo lavorando bene, siamo concentrati e speriamo di centrare il nostro obiettivo. I tanti 0-0 nel primo turno playoff? È una situazione particolare, a nessuno era mai successo di fare uno stop così lungo. La forma fisica conta tanto, soprattutto ora che ogni partita è decisiva e non c’è margine d’errore. Noi ci prepariamo al massimo curando i minimi dettagli anche a livello mentale. Personalmente sto bene e tutti stiamo cercando di recuperare la migliore condizione. Tutti abbiamo passato un periodo difficile in questi mesi. Non ci saranno i tifosi allo stadio, ma vogliamo provare a regalare gioia e un sorriso a loro e alla città. Prossimi avversari? Non ci stiamo ancora pensando, visto che fino a lunedì mattina non sapremo chi affronteremo. Ci saranno in corsa squadre importanti e forti, ma dobbiamo essere consapevoli che anche noi abbiamo le nostre carte da giocarci. Il presidente ci tiene tanto, si è battuto per noi e cercheremo con tutte le forze di arrivare fino in fondo. Il discorso media-punti? Ci abbiamo sperato, ma ogni giorno c’era una novità e alla fine tutto è cambiato. Ora non ci pensiamo più, siamo concentrati sul nostro lavoro e sulla prima finale che giocheremo giovedì”, le sue parole riprese da TuttoC.com.