© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

“Il soprannome Kakà? Ringrazio i tifosi, ma non esageriamo”. L’attaccante del Carpi Samuele Maurizi parla così alla Gazzetta di Modena del soprannome che gli anno affibbiato i sostenitori biancorossi in questi primi mesi nel club emiliano per poi passare ai temi del campionato, del suo rapporto con mister Riolfo e del ruolo di vice-Vano: “Con il mister ho un rapporto speciale, fin dal ritiro estivo. Capisco quando non mi fa giocare, il gruppo è forte e non è facile escludere qualcuno dei titolarissimi. Gli allenamenti sono tirati, il ritmo è alto e la coesione tra di noi pure, credo sia questa la nostra arma in più. Non è facile sostituire Vano, sappiamo tutti quanto sia importante per questa squadra, ma ci proverò. Vogliamo chiudere l’anno in bellezza, perchè no con la settima vittoria consecutiva”.