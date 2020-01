© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si prospetta un maxi scambio di mercato fra Carpi e Fermana. Il club emiliano farà tornare in gialloblù, per fine prestito anticipato, l'esterno d'attacco Gabriele Zerbo e il centrocampista Roberto Grieco. Ai due si aggiungerà il terzino destro Gianluca Clemente che verrà ceduto a titolo definitivo. Il percorso inverso sarà compiuto dal difensore centrale Mattia Soragna, fine prestito anticipato anche per lui, e dai centrocampisti Giorgio Mantini, prestito fino a fine stagione, e Filippo Bellini, titolo definitivo. Lo rivelano i colleghi de La Gazzetta dello Sport.