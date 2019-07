Carpi, mercato bloccato senza altre fideiussioni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Situazione particolare in casa Carpi, soprattutto per quanto riguarda il mercato. La società biancorossa potrà comprare soltanto su presentazione di una fideiussione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena il mercato può essere sbloccato soltanto su presentazione di una garanzia. Oltre alla fideiussione di 350mila euro per l'iscrizione ne servirà una ulteriore per quanto riguarda il mercato.