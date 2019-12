Il Carpi guarda al mercato di gennaio per rinforzarsi e restare in corsa per la promozione. Il club emiliano, oltre a Zamparo per l’attacco, starebbe pensando a un innesto in difesa: si tratta, come riporta la Gazzetta di Modena, di Atila Varga, classe ‘96, della Robur Siena. Lo slovacco era già stato accostato al Carpi nelle scorse sezioni di mercato e questa volta potrebbe davvero vestire la maglia biancorossa.