Carpi, per Vano si profila una sfida fra Triestina e Palermo

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com l'attaccante Michele Vano, attualmente in forza al Carpi, è finito nel mirino di Triestina e Palermo pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il cartellino di un giocatore che nella passata stagione ha fatto molto bene in Emilia. Il club biancorosso però chiede una cifra importante (circa 500mila euro) per liberare il bomber (13 reti in 24 presenze) della passata stagione.