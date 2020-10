Carpi, Pochesci: "Com'è possibile che Ghion non sia almeno in B? Ha molta più qualità di Tonali"

Sandro Pochesci, allenatore del Carpi, dopo la vittoria contro l'Arezzo è intervenuto ai canali ufficiali del club e si è così espresso anche su Andrea Ghion, centrocampista di proprietà del Sassuolo in prestito ai suoi ordini: "E' tutto merito dei ragazzi. Mi fanno un po' sgolare perché hanno i colpi ma devono sempre prendere uno schiaffo. Dobbiamo partire un po' più concentrati. C'è stata una mancanza di tutta la squadra sulle preventive, poi siamo stati bravi a riprenderla, ci siamo mossi bene e abbiamo giocato un buon calcio. Abbiamo dei giocatori che non capisco come facciano a fare certe categorie. Uno su tutti: Ghion. E' uno spettacolo vederlo. Come si fa a non far giocare un calciatore del genere non dico in A, ma in Serie B poche squadre hanno un giocatore così. Ha molta più qualità di Tonali".