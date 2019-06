Carpi preoccupato per la situazione del Trapani. In ballo Nzola

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' un Carpi molto attento alla situazione del Trapani. I due club sono legati dalla cessione ai siciliani di M'Bala Nzola, per il quale è previsto l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Le condizioni economiche del Trapani, però, destano qualche preoccupazione, tanto che il Carpi, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, vuole vigilare per tutelare i propri interessi.