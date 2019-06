Carpi, Sabbione in uscita: c'è il Lecce, richieste anche da B e C

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Sabbione (27) non giocherà in Serie C con il Carpi. Il difensore è in uscita dal club emiliano e, secondo quanto raccolto da Sportitalia, è seguito in Serie A dal Lecce, in B da Salernitana e Pordenone mentre nella terza divisione è nel mirino del Bari.