Carpi, scatta la rivoluzione: da Jelenic fino a Saric in tanti con le valigie in mano

vedi letture

Il Carpi dopo aver mancato il ritorno in Serie B prepara la rivoluzione con un taglio netto del monte ingaggi e la cessione di alcuni pezzi pregiati. Lo riporta la Gazzetta di Modena spiegando che la società emiliana non rinnoverà i contratti di Enej Jelenic, Enrico Pezzi e Alessandro Ligi, quest'ultimo piace a Triestina e Palermo, tutti in scadenza a fine agosto e poi cercherà di piazzare i pezzi pregiati come Tommaso Biasci e Dario Saric. Il nuovo Carpi che nascerà sarà così all'insegna dei giovani e di monte ingaggi che permetta la quadratura dei conti.