Sfumato Luca Zamparo, che è tornato ufficialmente alla Reggiana dopo sei mesi al Rimini, il Carpi ha deciso di virare su Pietro Cianci del Teramo per rinforzare l’attacco. Il classe ‘96 in questa stagione ha segnato due reti in 14 presenze. È lui il primo obiettivo del ds Stefanelli mentre è più difficile ipotizzare il ritorno di Michael De Marchi, classe ‘94, attualmente in forza al Cittadella. Lo riferisce il Resto del Carlino.