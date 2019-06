© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ancora dubbi per il futuro del Carpi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, la prossima settimana sarà decisiva per capire quali saranno le sorti del club. In calendario, probabilmente mercoledì, c’è un importante incontro tra patron Stefano Bonacini e Roberto Felleca. L’ex proprietario del Como sarà in città per presentare le garanzie richieste, ma siamo ancora lontani da una chiusura delle operazioni.