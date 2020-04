Carpi, Stefanelli: "Difficile fare ipotesi in caso di stop della Serie C. Stipendi? Situazione fluida"

Il direttore sportivo del Carpi Stefano Stefanelli intervistato da Tuttoc.com ha parlato della situazione legata all'emergenza Coronavirus: “Stiamo vivendo qualcosa si molto particolare, in funzione di ciò ritengo che il valore prioritario sia la salute di tutti, poi se ci saranno le condizioni idonee per proseguire la stagione lo faremo. Classifica? Abbiamo una differenza reti migliore rispetto alla Reggiana, questo non si tratta di una rivendicazione ma soltanto di un dato di fatto matematico. Difficile anche in questo caso ipotizzare scenari, ne caso in cui si decidesse di terminare la stagione, ci troviamo in un momento in cui appare molto difficile formulare delle ipotesi a riguardo. - conclude Stefanelli parlando degli stipendi - Quello della Juventus è stato un segnale importante, ritengo fosse giusto darlo in questo momento complessivamente difficile. Cert la terza serie per varie ragioni non si può paragonare alla serie A, siamo di fronte a realtà completamente differenti. Anche su questo punto vediamo come poterci muovere in futuro, la situazione è fluida".