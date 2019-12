Carpi, Stefanelli frena: “Noi l’anti-Vicenza? Presto per dirlo”

Il direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli ha voluto frenare un po' gli entusiasmi e le voci di chi considera già la squadra emiliana come l’anti-Vicenza nella corsa alla promozione: “Per me la sfida contro la Vis Pesaro sarà una gara speciale perché è la prima società che mi ha dato la possibilità di intraprendere questa strada. E devo ringraziare la dirigenza che in parte è la stessa di oggi. Però sarà una gara come le altre. - continua Stefanelli come riporta la Gazzetta di Modena – Noi l’anti-Vicenza? Non credo sia questo il momento per parlarne perché per continuare a coltivare il sogno dobbiamo andare ai tremila. Più avanti capiremo quale ruolo avremo in questo campionato”.