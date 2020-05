Carpi, Stefanelli: "In C nessun club al momento aprirà le proprie strutture agli allenamenti"

Il direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli ha parlato della possibile riprese degli allenamenti spiegando che al momento in Serie C è tutto avvolto nell'incertezza: “La Serie A è un mondo a parte e riparte in modo strano dando facoltà ai giocatori di allenarsi o meno nei centri sportivi. - spiega Stefanelli alla Gazzetta di Modena - In Serie C non c'è mezza squadra che aprirà i cancelli delle proprie strutture agli allenamenti. Ho sentito qualche collega e non ha avuto neanche un dubbio su questo. Speriamo che in settimana arrivino delle indicazioni più precise”.