Carpi, Stefanelli: "Pronto a rimanere con Bonacini"

Stefano Bonacini da oltre un mese ha messo in vendita il Carpi. Per ora, però, nessuna trattativa di rilievi è stata avviata e con la deadline del 24, giorno ultimo per le iscrizioni, si fa sempre più probabile che il club emiliano riparta ancora sotto l'attuale gestione. A fare il punto della situazione è stato Stefano Stefanelli, dg del Carpi, ospite del sito ViaEmiliaNews.com: "Il mio futuro? Il presidente me lo ha detto a voce, ma a quanto ho capito lo ha ribadito anche ad altre tv locali, che nel caso rimanesse vorrebbe ripartire dal sottoscritto. Questo naturalmente è un attestato importante. Siamo in attesa delle sue comunicazioni. Idee? Ci sono già. Mi sto guardando intorno sia per quanto riguarda le cessioni che possibili innesti. Dipende tutto da che campionato si vorrà fare".