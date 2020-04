Carpi, Stefanelli: "Speriamo nella ripresa. C'è ancora tanto da scrivere nel nostro girone"

vedi letture

Tornare o meno a giocare in Serie C? A questa domanda risponde Stefano Stefanelli, ds del Carpi, società in zona playoff nel Girone B della terza serie: “Noi ci crediamo nella ripresa, ci speriamo - si legge sulle pagine del Corriere dello Sport -. Ed è anche per questo motivo che, esclusi alcuni pendolari la stragrande maggioranza dei giocatori è rimasta qui a Carpi. C'era ancora tanto da scrivere nel nostro girone, pur rispettando la grande stagione del Vicenza che si trovava primo con merito. Spero comunque che, qualora si decida di chiudere la stagione in un modo diverso dalle partite giocate, si tenga conto della qualità della nostra società: sono più di dieci anni che il Carpi è un grande protagonista del calcio italiano, fra serie A, B e C e spero che tutto questo venga tenuto nella giusta considerazione”.