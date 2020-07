Carpi, tante pretendenti per Vano. Bonacini fissa il prezzo: 500mila euro

Il Carpi ha deciso di fissare il prezzo per l’attaccante Michele Vano, classe ‘91, autore di 13 reti in 24 presenze nell’ultima stagione. Il calciatore è infatti finito nel mirino di Palermo, Modena e Feralpisalò che però dovranno sborsare almeno 500mila euro, questa la valutazione fatta dal patron Bonacini che non ha intenzione di abbassare la base d’asta per il calciatore. Lo riferisce Il Resto del Carlino.