Carpi, tra riconferme e volti nuovi: il mix è vincente. La mano di Pochesci pure

vedi letture

Una squadra inizialmente monitorata, non tanto per il campo quanto per le vicende extra, ma la formazione di mister Sandro Pochesci si è da subito dimostrata battagliera come il suo allenatore: fuori sembrava esser lite tra i soci, in campo si è sempre visto il classico motto "testa bassa e pedalare". E i 10 punti conquistati in 5 giornate, che valgono un secondo posto in classifica, ne sono la prova.

Anche se ovviamente la risoluzione delle diatribe societarie ha doto maggior serenità a tutto l'ambiente. Con i biancorossi che ieri si sono superati. Inizialmente in svantaggio contro l'Arezzo, hanno poi ribaltato il match vincendo 4-1, con notevoli passi avanti anche sul piano di gioco.

E un'importanza certificata negli interpreti. "Biasci è fuori dal mercato. Abbiamo deciso così", così il tecnico lo scorso 5 ottobre, e mai mossa si è rivelata più azzeccata: messi da parte rumors e normali distrazioni, Tommaso Biasci ieri ha cambiato la gara, con una doppietta che ha poi dato il la alla goleada carpigiana, dove ha messo il timbro l'esperto Andrea Ferretti, tornato in Emilia solo tre giorni fa.

Poi il primo gol tra i professionisti di Filippo Bellini, al suo secondo anno in Serie C: dopo una stagione, quella passata, divisa tra Fermana e Carpi, ma senza fortuna, ha avuto la fiducia piena di Pochesci. Ripagata non solo in prestazioni, ma ora anche con la rete.