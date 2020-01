Il Carpi lavora per sfoltire la propria rosa e si prepara a salutare due attaccanti: Dennis van der Heijden e Cristian Carletti. Il primo, come riferisce la Gazzetta di Modena si è aggregato agli olandesi del Top OSS e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del suo passaggio in prestito fino a fine stagione. Il secondo è invece vicino al Ravenna anche se il club modenese vorrebbe trattenerlo ancora vista l’emergenza offensiva.