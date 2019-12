© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

L'infortunio del bomber Michele Vano, che tornerà solo nel nuovo anno dopo l'infortunio al ginocchio, spinge il Carpi ad accelerare per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta la Gazzetta di Modena il club biancorosso sarebbe pronto ad accelerare per Luca Zamparo, 16 presenze e quattro gol con il Rimini finora. Il giocatore, di proprietà del Parma, potrebbe infatti cambiare aria nonostante in biancorosso sia titolare inamovibile finora.