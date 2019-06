Carpi, vicina la scadenza per la cessione del club biancorosso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La scadenza per la cessione del club si avvicina sempre di più. Il futuro del Carpi è ancora in bilico e tutto può accadere nelle prossime settimane. Al momento, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta di Modena, ci sono tre possibili acquirenti, ma nessuno può realmente chiudere la trattativa. Almeno per ora Stefano Bonacini rimane, ma le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il prossimo presidente del club.