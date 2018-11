Carrarese, Baldini: "Abbiamo bisogno di tornare alla normalità"

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Pontedera, la Carrarese ha voglia di tornare sulla via dei tre punti. Per raggiungere tale obiettivo gli apuani dovranno battere l'Albissola, fanalino di coda del girone A. L'allenatore dei toscani Silvio Baldini non si fida però dei liguri e avverte i suoi in conferenza stampa: "La partita non rappresenta impegno da sottovalutare perché la classifica oggi è assolutamente parziale ed un dato relativo a cui dare il peso che merita e poi dipende sempre dal nostro atteggiamento perché la Carrarese può essere la peggiore avversaria di se stessa se dimostra poca attenzione. La gara di Pontedera ha visto la Carrarese uscire dal campo mantenendo la porta inviolata ed è un fattore che ci auguriamo possa essere un trend per il proseguimento della stagione".

Il tecnico affronta poi i temi legati allo stadio 'Dei Marmi': "La partita contro l'Albissola registra di per sè già una "novità" ossia il ritorno tra le mura amiche dello Stadio Dei Marmi con la speranza di poter sentire il calore dei nostri tifosi . In effetti abbiano bisogno di tornare alla normalità usufruendo, come tutti, del fattore campo e pubblico che possono risultare decisivi".