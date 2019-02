Carrarese, Baldini: "Alleno gratis per il popolo carrarino"

© foto di Giacomo Morini

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, dalle colonne del Tirreno ha commentato il tifo allo stadio dei marmiferi: "Noi, come squadra, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Non abbiamo bisogno di avere per forza tanti tifosi, ma di tifosi che ci vogliono bene: quelli che ci sanno sostenere soprattutto nei momenti difficili. Ultimamente non sentivo più un'aria positiva intorno alla squadra, come l'anno scorso. Per questo ho deciso di appellarmi al popolo carrarino, per il quale ho deciso di venire ad allenare gratis la Carrarese. In tutta Italia se devo scegliere un posto dove allenare gratis, è proprio Carrara. Non perché sono vicino a casa, ma perché il carrarino è il popolo che rappresenta i valori in cui credo: essere un uomo libero, non accettare soprusi, non andare a compromessi. Questi sono i valori dei cavatori, degli anarchici, di coloro che rappresentano i carrarini. L'unico luogo dove fare il mio lavoro ed essere apprezzato è Carrara. Possiamo farcela sempre, anche adesso, in questa fase cruciale del campionato. Basta mantenere la nostra personalità, non avere paura a giocare la palla. Se gioca, la Carrarese può fare miracoli, ma se non gioca la palla è impossibile".