Carrarese, Baldini: “Brava la Pro Vercelli, noi ci lecchiamo le ferite”

© foto di Federico De Luca

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, è molto tranquillo nel valutare la sconfitta della sua squadra contro la Pro Vercelli (3-1 il punteggio, al 'Piola' di Vercelli). “Dispiace per la sconfitta ma dobbiamo riconoscere che la Pro Vercelli ha fatto meglio di noi - ha dichiarato l’allenatore, nelle parole raccolte da La Voce Apuana -. Dobbiamo leccarci le ferite ed analizzare cosa è andato storto per ripartire nuovamente. La nostra prestazione non è stata delle migliori, anche grazie anche all'avversario che è riuscito a non farci fare il nostro gioco. Bravi loro. La mia squadra gioca sempre per vincere: oggi (ieri, ndr) non sono mancati coraggio e determinazione. Mi è piaciuto l'atteggiamento mostrato nel secondo tempo quando, sotto di tre reti, ci siamo presi qualche ulteriore rischio per andare alla ricerca del gol", riporta TuttoC.com.