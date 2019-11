Carrarese, Baldini: "Campionato nelle mani del Monza, ma noi bene"

© foto di Federico De Luca

La Carrarese strappa un punto prezioso a Monza. Il tecnico dei toscani Silvio Baldini ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi in sala stampa: “La Carrarese ha giocato da squadra, in campo abbiamo messo tanta disciplina e siamo stati ordinati nella varie fasi di gioco, impostando una partita di contenimento, senza lasciare campo. L'interpretazione della gara è stata buona, tutti raccolti dietro la linea della palla pronti a ripartire con le nostre caratteristiche. I ragazzi hanno saputo assumere l'atteggiamento corretto in una partita come questa contro la più forte che, anche stasera, ha dimostrato di avere tanta qualità. Il secondo tempo contro il Lecco é stato negativo da tutti i punti di vista e stasera abbiamo dato la risposta più giusta. Il campionato è nelle mani del Monza, anche se la Carrarese ha dimostrato di sapersela giocare e questa sera esce a testa alta con un punto importante che rende merito ad una prestazione comunque di livello”, riporta TuttoC.com.