Carrarese, Baldini: "Dobbiamo cavalcare l'onda positiva"

© foto di Matelli

Tramite il sito ufficiale il tecnico della Carrarese Silvio Baldini introduce la sfida col Pisa: "La Carrarese è reduce da due partite contro squadre importanti e i miei calciatori hanno dato risposte significative in termini di prestazioni e risultati. Siamo consapevoli che non possiamo e dobbiamo accontentarci anche perché al cospetto di un'altra compagine competitiva come il Pisa è necessario tirare fuori il meglio di noi stessi per strappare punti che pesano realmente. La condizione psico-fisica generale dei miei ragazzi è buona e dobbiamo cavalcare l'onda positiva al fine di raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. La continuità è la chiave di volta per una stagione da vivere ad alta quota ed il mio gruppo è conscio di ciò vuole e non vorrà lasciarsi scappare nessuna occasione che ci mantenga nei piani alti della classifica. Il nostro intento è giocare con il cuore e la passione che ci contraddistingue a prescindere da chi dobbiamo affrontare poi, sono convinto, che usciremo dal rettangolo di gioco senza nessun rammarico".