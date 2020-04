Carrarese, Baldini: "Giocare a porte chiuse? Il calcio è della gente, non di tv o sponsor"

Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ai microfoni di Raisport ha spiegato che giocare senza pubblico per lui non ha alcun senso visto che i tifosi sono parte integrante del gioco: “La vita di una persona è importante, non possiamo parlare di calcio e non possiamo dare risposte, queste ce le devono dare i medici. Se in una gara non c'è la paura di perdere o la gioia della vittoria, se devo avere paura e stare a distanza questo non è calcio. Poi gli stadi vuoti, il calcio non è della televisione o degli sponsor, è della gente. E senza gente allo stadio non ha senso. - continua Baldini come riporta Tuttoc.com - A me poi va bene tutto, giocare o meno, l'unica cosa che non mi piace è l'idea del sorteggio che ha poco a che fare con il calcio dove ci si misura con l'avversario sul campo. Così si perde lo spirito sportivo”.