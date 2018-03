Carrarese, Baldini: "I miei calciatori hanno voglia di riscatto"

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, vuole mettersi subito alle spalle la pesante sconfitta contro l'Alessandria: "Il campionato mette la mia squadra nelle condizioni di poter scendere in campo immediatamente in seguito alla negativa parentesi di Alessandria, i miei calciatori hanno voglia di rifarsi e una partita importante come quella dell'Arena Garibaldi può consentire di recuperare le certezze di un cammino che ci ha condotto nei primi cinque posti della graduatoria ed in piena zona playoff. Gare come quelle del Moccagatta possono capitare, fanno parte del gioco e rappresentano momenti della carriera di ogni calciatore professionista. L'abilità deve essere quella di trarre spunti positivi anche dalle sconfitte e rialzarsi quanto prima", le parole di Baldini.